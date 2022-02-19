كيف عاقب صدام حسين نجله عدي بعد ارتكابه جريمة قتل؟





تحدث “زياد” نجل وزير الخارجية العراقي سابقاً طارق عزيز، عن واقعة تتعلق بمعاقبة الرئيس الراحل صدام حسين شقيق زوجته.

وقال “زياد” إن “صدام” أحضر شقيق زوجته ويدعى “لؤي”؛ بسبب اعتدائه بالضـرب على أستاذ جامعي وأمر بوضع يده على صخرة وكسرها عقاباً له.

كما تطرق الحديث عن واقعة قتل “عدي” نجل صدام حسين لمعاونه كامل حنا؛ وذلك خلال زيارة سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إلى بغداد.

وأوضح “زياد” أن الواقعة تعود لإطلاق كامل حنا لأعيرة نارية في الهواء وهو ما تسبب في هلع سوزان مبارك ليغضب بسبب ذلك “عدي”.

ووجه “عدي” آنذاك ضـربة إليه أودت بحياته، ليقرر صدام حسين حبس نجله وإحالته للمحاكمة، بحسب رواية “زياد” لقناة “إم بي سي”.

مزمز