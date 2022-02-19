وزير الثروة الحيوانية: اللحوم السودانية ستصل أوروبا خلال شهرين





قال وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي، إن أولويات الوزارة فتح أسواق جديدة لصادر المواشي واللحوم المبردة والمجمّدة إلى مصر وغيرها، وأضاف “فتحنا أسواقاً بسلطنة عمان، وانساب الصادر إليها وصدرنا إليها مواشٍ الأسبوع الماضي، وهناك محاولات لفتح أسواق لدول غرب وشمال أفريقيا”.

وأشار حافظ بحسب (سونا) اليوم، إلى أن إحدى مخرجات زيارته الأخيرة إلى ولايات الشرق هي توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة ريكس ميت الفرنسية وهي من أكبر الشركات التي تعمل في مجال صادرات ومنتجات اللحوم للأسواق الأوروبية، وقال “خلال 60 يوماً ستصل لحوم سودانية إلى أوروبا وتحديداً ألمانيا”، وأشار إلى أن هنالك بروتوكولاً مع إندونيسيا سيتم تجديده لتصدير لحوم إليها باعتبارها تفضل ذبيح اللحوم الحلال.

الصيحة