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شاهد بالفيديو.. متظاهرون بالأبيض يطالبون بعودة “أحمد هارون” عقب تردي الخدمات وسوء الأوضاع المعيشية

2022/02/19
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احمد هارون

طالب متظاهرون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، اليوم السبت، بعودة  واليهم الأسبق ابان النظام السابق مولانا “أحمد هارون”، وذلك عقب تدهور الخدمات و تردي الأوضاع المعيشية.

واحصى المتظاهرون انجازات “هارون” ابان توليه إدارة الولاية، في شتى المجالات من صحة ومياه وكهرباء وتعليم وطُرق و مرافق خدمية ورياضية، والتي توقفت جميعها وساءت حالتها عقب مجيء “القحاتة” وفق قولهم.


و ابدى المواطنون عن معاناتهم، و عن الاوضاع المتردية التي تعيشها الأُبيض، وطالب المواطنون بشمال كردفان بعودة الوالي الأسبق أحمد هارون، فوراً، وهتفوا “موية طريق مستشفى هارون خيار الشعب”.

الأبيض: (كوش نيوز)

2022/02/19
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تعليق واحد

  1. بعد إيه جيت تصالحني .. يادوب الشعب وعى من حملات التخدير و عرف الفرق بس بعد إيه جيت تصالحني.

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