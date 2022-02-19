شاهد بالفيديو.. متظاهرون بالأبيض يطالبون بعودة “أحمد هارون” عقب تردي الخدمات وسوء الأوضاع المعيشية





طالب متظاهرون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، اليوم السبت، بعودة واليهم الأسبق ابان النظام السابق مولانا “أحمد هارون”، وذلك عقب تدهور الخدمات و تردي الأوضاع المعيشية.

واحصى المتظاهرون انجازات “هارون” ابان توليه إدارة الولاية، في شتى المجالات من صحة ومياه وكهرباء وتعليم وطُرق و مرافق خدمية ورياضية، والتي توقفت جميعها وساءت حالتها عقب مجيء “القحاتة” وفق قولهم.



و ابدى المواطنون عن معاناتهم، و عن الاوضاع المتردية التي تعيشها الأُبيض، وطالب المواطنون بشمال كردفان بعودة الوالي الأسبق أحمد هارون، فوراً، وهتفوا “موية طريق مستشفى هارون خيار الشعب”.

الأبيض: (كوش نيوز)