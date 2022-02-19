السودان يكمل الشروط العالمية لإنشاء بورصة الذهب





أكد مدير عام مصفاة الذهب مصطفى البكري كرار، أن وزارة المالية صادقت على إنشاء بورصة للذهب، وكشف أن صادرات الذهب أسهمت في الإقتصاد بـ(300) مليون دولار خلال موازنة العام 2021م.

وأعلن كرار خلال مؤتمر صحفي بوزارة المالية اليوم، أن السودان أكمل الشروط التي تؤهله لإنشاء بورصة وفق اللوائح والقوانين العالمية التي يجب أن تتوفر في سوق المداولات المعدنية، وأوضح أن الاعتمادية التي تمنح الذهب السوداني ختم الوصول الى السوق العالمية بسويسرا هي نسبة الذهب الصافي، وأكد مطابقة مصفاة السودان للمصافي العالمية.

وقال كرار خلال تنوير للجنة تسيير سوق المعادن (بورصة الذهب)، إن المصفاة تعتمد خلال عملية استخراج الذهب على الاستفادة من المعادن المخلوطة بالذهب، والعمل على إنتاجية خالصة للذهب وفق المعايير العالمية، ونوه إلى أنه من ضمن الشروط التي وضعتها بورصة دبي لمنح السودان الاعتمادية تشتمل على فترة خمس سنوات عمل متتالية للمصفاة.

من جانبه، قال مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال شوقي عزمي محمود حسنين، إن قيام بورصة للذهب يعمل على الحد من تهريبه، وأضاف أنه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على استقرار سعر الصرف، وأوضح أن اللجنة أوصت باتمام جميع معاملات حصائل بيع الذهب عبر الجهاز المصرفي وفق شهادة ملكية تتيح له إجراء أي تصرف مالي.

وأضاف عزمي أن الترتيبات والشروط لطرح كراسة عطاء بورصة ذهب السودان اكتملت خلال هذا الأسبوع لشركات عالمية بمشاركة خبراء سودانيين لديهم خبرة عملية بالبورصة العالمية.

وعزا التأخير الذي صاحب أداء اللجنة إلى اتباع خطوات إستيفاء الشروط المطلوبة لقيام البورصة على أرض الواقع لمنح شهادة إيداع يتم بموجبها تسهيل المعاملة بين البائع والمشتري داخل البورصة لاختصار العمليات المعقدة، على أن تتم خلال يوم، تشمل توضيح وجهة الذهب بلنتقال الملكية من طرف لآخر إن كان بغرض الإستثمار أو الصادر أو بغرض شراء احتياطي للبنك المركزي.

يذكر أن اللجنة التسييرية لبورصة الذهب والمعادن تم تكوينها في يوليو 2021م، بموجب قرار رقم (323) الصادر من وزير المالية.

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