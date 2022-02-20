تباين أسعار المحاصيل بسوق وبورصة محصولات الأبيض





تباينت أسعار المحصولات بسوق وبورصة محاصيل الأبيض، حيث بلغ سعر قنطار صمغ الهشاب 23 ألف جنيه، وصمغ الطلح 8.600 والسمسم الأبيض 23.100، والسمسم الأحمر 23.100، وحَبّ البطيخ 7.300، والكركدى 43 ألف جنيه، والفول الخام لا يوجد مشترٍ، وكذلك السنمكة، اما طن الفول المقشور 310 آلاف جنيه، وطن الفول النقاوة 365 ألف جنيه.

أما أسعار الذرة بالأردب الفترتية 30 ألف جنيه، طابت 36 ألف جنيه، والدخن الأصفر 55 ألف جنيه، والدخن الأبيض 50 ألف جنيه، والفتريتة الحمراء 25 ألف جنيه، وأردب القمح 66 ألف جنيه.

صحيفة الصيحة