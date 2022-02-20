زيادات مستمرة وكساد شرائي حاد بأسواق الخرطوم





شكا عدد من تجار السلع الاستهلاكية من استمرار الكساد رغم وفرة السلع بالأسواق وتوقعوا زيادة مع اقتراب شهر رمضان.

وقال رئيس تجارالجملة بام درمان فتح الله حبيب الله لـ( السوداني) ان هنالك وفرة في البضائع وكساد بالاسواق واستقرار الاسعار في الارتفاع، مبينا ان سعر جوال الأرز (25) كيلو قفز من (8) الى (11) الف جنيه أما سعر الكيلو (600) جنيه و سعر العدس من ( 12) لـ (15الف جنيه لعبوة (25) كيلو وسعر الكيلو جملة (750) جنيه أما سعر التجزئة (1000) جنيه فيما استقر سعر اللبن عبوة(2) كيلو وربع في(8٫5) الف جنيه،متوقعا زيادة في الاسعار حال استمرار زيادة أسعار سعر الصرف .

وقال ان سعر باكت دقيق سيقا والاول قفز لـ(4٫400) جنيه من الشركة وسعر السوق (4٫500) جنيه، وعزا ارتفاع الاسعار لزيادة تعرفة الكهرباء والترحيل والرسوم الحكومية والتي أثرت سلبا على تكاليف المصانع والشركات المصنعة والتجار، نافيا حدوث شح في البضائع .

وقال تاجر السلع ببحري بابكر فضل ان السوق يشهد وفرة في كافة اصناف السلع وركودا حادا وهنالك ارتفاع في الاسعار بسبب سعر الصرف، مبينا ان سعر جوال السكر عبوة(50) كيلو استقر في (17) الف جنيه، متوقعا زيادة جديدة في الاسعار كافة واستمرار الركود وضعف القوى الشرائية بالاسواق

وتوقع تاجر سلع بالخرطوم أحمد ادريس حدوث زيادة في الاسعار حال استمرار زيادة أسعار العملات بالاسواق، مبينا ان سعر كيلو العدس استقر في (1000) جنيه وسعر جوال السكر عبوة(50) كيلو (17) الف جنيه فيما استقر سعر زيت الفول عبوة(36) رطل في(15) الف جنيه وسعر الرطل (500) جنيه أما سعر علبه الصلصة الكبيرة(800) جنيه.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني