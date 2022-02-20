أردوغان يصل الكونغو الديمقراطية أولى محطات جولته الإفريقية





وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، في مستهل جولة افريقية تشمل عدة دول.

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله مطار العاصمة، رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية جان ميشال سما لوكوندي كينجي ووزير خارجيته كريستوف لوتوندولا أبالا، والسفير التركي لدى كينشاسا مراد أولكو.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو.

كما يرافقه الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ورئيس رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

وتشمل جولة أردوغان الإفريقية جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وغينيا بيساو.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، أن أردوغان سيبحث مع المسؤولين في تلك الدول العلاقات الثنائية بكافة جوانبها وفرص تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

العربية نت