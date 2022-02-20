تخصيص (117) مليون جنيه لدعم العلاج المجاني في مركز القلب





خصّصت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مبلغ (117) مليون جنيه لدعم العلاج المجاني في مركز القلب لهذا العام، فيما كشف المدير العام لمركز السودان القلبي اللواء طبيب عزمي الشيخ عبد الغني، أن نقص المستهلكات العلاجية وعدم وجود وكلاء لشركات الأدوية بالسودان من العقبات التي تواجه المركز في ظل تزايد مرضى القلب بالبلاد.

وقال الشيخ في تنوير إعلامي اليوم، إن المركز يقدم علاج وعمليات القلب المفتوحة مجاناً للأطفال، وبصدد تعميم المجانية لعمليات القلب المفتوحة للكبار.

الصيحة