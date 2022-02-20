خروج شركات امتياز بقطاع الذهب من دائرة الإنتاج





أقر وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، بخروج عدد من شركات الامتياز بقطاع الذهب “من دائرة الإنتاج”، وطالب الشركة السودانية للموارد المعدنية بمعالجة الأسباب التي أدت لخروج شركات من دائرة الإنتاج.

وشدّد الوزير خلال مخاطبته الملتقى السنوي لشركات الامتياز الذي نظمته ادارة الامتياز بالشركة السودانية للموارد المعدنية بدار الشرطة اليوم، على ضرورة الحد من تهريب الذهب، وتحقيق نسبة صفرية في ذلك، وأشار إلى شروع الوزارة في إحكام الرقابة وتحقيق الربط من الإنتاج العام الماضي وتحديث القوانين واللوائح ومراجعة الاتفاقيات لكي تكون نموذجاً يرضي الأطراف الموقعة للاتفاقية التي تعتبر دليل الدخول في العملية التعدينية.

كما دعا الوزير، العاملين للعمل بروح الفريق الواحد بالتركيز على خطط وموجهات القيادة، ونبه إلى ضرورة الالتزام بقوانين تنمية الثروة المعدنية واللوائح المنظمة للتعدين، فضلاً عن اتفاقيات الامتياز واللوائح ذات الصلة لتوفير الجهد والوقت.

الصيحة