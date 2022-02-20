جبريل إبراهيم: مصر تدعم الإستقرار والأمن والتوافق في السودان





قال رئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل ابراهيم في مؤتمر صحفي أمس : مصر تدعم الإستقرار والأمن والتوافق في السودان بحكم الأواصر التاريخة والمصير المشترك ، ولنا تواصل معها كحركة .. وفي زيارتي الأخيرة للقاهرة ولقاءاتي بالمسئولين وجدتهم يتقدمون علينا في تنفيذ المشروعات المشتركة خاصة في النقل والامداد والربط الكهربائي ، ولمست الطفرة الانمائية الكبري التي تشهدها حالياََ.

وقال رئيس حركة العدل والمساواة لإعلاميين أمس : لا أحد يراهن علينا في النضال من أجل التغيير ان كان بالكفاح المسلح أو بالمبادرات السياسية الشهيرة التي قدناها واسهمنا فيها من لدن القاهرة وباريس وأديس أبابا الي تفاهمات السلام وأضاف أن الحركة قومية ووحدوية وتقف بحسم ضد اي دعوة لإنفصال أي إقليم من أقاليم البلاد.

الرواية الأولى