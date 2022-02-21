بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 21 فبراير 2022





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 21 فبراير 2022 م، وجاء السعر 443.00000 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش أعلى من سعر يوم الأحد 20 فبراير 2022 م الذي بلغ 442.99970 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 67.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)