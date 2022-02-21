عائشة الجبل .. فنانة على المحك!!





الفنانة (عشة الجبل) أصبحت ظاهرة في الآونة الأخيرة وشغلت أخبارها الناس .. ولعل إشكالها مع الفنان عصام محمد نور وجد تناولاً إعلامياً كثيفاً .. ولكن رغم كل هذا الضجيج الذي أحدثته في الفترة السابقة فهي الآن على المحك وأمام امتحان صعب لا يقبل التهاون .. وظهورها في برنامج محترم كبرنامج (يلا نغني) هو اختبار لقدراته الصوتية ومدى عبورها وتقبلها لدى المشاهد والمستمع السوداني خاصة وأنها اشتهرت بنمط غنائي لم يجد القبول عند قطاعات كبيرة من الشعب .. لذلك عائشة الجبل في برنامج كثيف المشاهد يعد اختبارا قويا لقدراتها ومدى قدرتها على تفادي هذا المطب الصعب.

صحيفة الصيحة