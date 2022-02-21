إصابة رئيس وزراء الأردن بكورنا تلغي اجتماعه مع السيسي





أعلن متحدث الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا، أثناء تواجده في مصر، ما أدى إلى إلغاء برنامج زيارته، بما فيها لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الشبول في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، إن “نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤّسه لاجتماعات اللَجنة العليا الأردنيَة المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية، مع عدم وجود أعراض مرافِقة للإصابة”.

وأشار بأنه جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها “لقاء الرئيس السِّيسي، والذي كان سيتخلله نقل رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني”، دون تفاصيل أخرى.

ولفت الشبول بأن الخصاونة “سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول الصحي المقرر”.

وبدأ الخصاونة، الأحد، زيارة رسمية إلى القاهرة؛ ليترأس مع مدبولي اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين، والتي انطلقت أعمال دورتها الثلاثين، في وقت سابق الإثنين.

العربية نت