بوتين: كييف لن تنفذ اتفاقيات مينسك





أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سلطات كييف لن تنفذ اتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن أوكرانيا صرحت بذلك علنا.

وشدد بوتين، على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى حلف “الناتو”، فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا.

“الغرض من اجتماع اليوم لمجلس الأمن الروسي هو تحديد الخطوات بشأن دونباس مع الأخذ في الاعتبار نداء الجمهوريتين للاعتراف بسيادتهما”.

مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 – سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

ونوه الرئيس الروسي إلى أن “الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يرتبط بشكل وثيق بالمشاكل العالمية لضمان الأمن في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص”.

وأشار بوتين إلى أن: “الولايات المتحدة تتخلى بسهولة عن أي اتفاقيات وأي وثائق توقعها”.

العربية نت