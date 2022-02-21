البيت الأبيض: روسيا حركت قواتها نحو الأراضي الأوكرانية





قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت تقدما إضافيا للقوات الروسية نحو الحدود الأوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

موسكو- سبوتنيك. وأخبر سوليفان شبكة “إيه بي سي نيوز”: لقد رأينا في الساعات الأربع والعشرين الماضية تحركات إضافية للوحدات الروسية إلى الحدود دون أي تفسير جيد آخر غير أنها في وضع يسمح لها بالهجوم”.

وأضاف: “أوضح الرئيس (جو) بايدن طوال هذه الأزمة أنه مستعد للانخراط في دبلوماسية رفيعة المستوى لحل هذه المشكلة سلميا، وهو أيضا مستعد بنفس القدر لحشد حلفائنا والشركاء لفرض تكاليف وعواقب على روسيا في حال اختاروا الغزو”.

وأردف: “أشار (بايدن) للرئيس الفرنسي أمس إلى أنه، من حيث المبدأ، سيكون مستعدا للقاء بوتين إذا تراجع عن غزوه، لكن في هذه المرحلة لا يمكننا قول أي شيء بخلاف المؤشرات على الأرض. يبدو أن روسيا لا تزال تمضي قدما”.

في وقت سابق اليوم، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح عقد قمة مشتركة بين بوتين وبايدن، حيث وافق الرجلان على الفكرة من حيث المبدأ.

أحبطت قوات الحدود الروسية محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية لانتهاك حدود البلاد ودمرت مركبتين قتاليتين، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية التابعة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية.

من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مزاعم استعداد روسيا “لغزو” أوكرانيا، منذ أكثر من شهر، أصبحت بالفعل “مادة للسخرية”.

العربية نت