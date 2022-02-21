رئيس جورجيا السابق المسجون يعلن تجديد إضرابه عن الطعام





أعلن الرئيس الجورجي السابق وزعيم المعارضة، ميخائيل ساكاشفيلي، تجديد إضرابه عن الطعام، اليوم الاثنين، احتجاجا على ما قال إنه فشل الحكومة في توفير الرعاية الطبية المناسبة له.

ونقلت “فرانس برس” عن ساكاشفيلي قوله أمام محكمة في تبليسي: “اليوم، أضرب عن الطعام” ، موضحًا أن “مطالبي هي أن أحصل على رعاية طبية مناسبة التي أوصى بها الأطباء المستقلون”.

وكان الأطباء قد شخصوا حالة ساكاشفيلي بأنها حالة عصبية خطيرة ناجمة عن تداعيات تنفيذه لإضراب عن الطعام في العام الماضي، والذي استمر لمدة 50 يوما، حين رفض تناول الطعام طيلة تلك المدة احتجاجًا على سجنه بتهمة إساءة استخدام المنصب، وهي التهمة التي وصفها ساكاشفيلي بأنها ذات دوافع سياسية.

وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي.

وفي القضية الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، أما في الثانية، فقد حكم عليه بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر 2007، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة – وما زالت تنظر فيها المحاكم.

العربية نت