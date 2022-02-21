الدولار يواصل الإرتفاع مقابل الجنيه السوداني ويسجل رقماً قياسياً





واصل الدولار الأمريكي الإرتفاع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، وظل الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين،وسجل الدولار يوم الإثنين رقماً قياسياً ولأول مرة في السودان.

يوم الإثنين 21 فبراير 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 502.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 133.85 جنيه.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 21 فبراير 2022 م، وجاء السعر 443.00000 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 464 -465 جنيه للدولار، حيث توقفت البنوك من مطاردة السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك واأصبح الفرق نحو 30 جنيها للدولار الواحد.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 68.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)