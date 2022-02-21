لودريان يدعو لافروف لزيارة باريس بهدف التحضير للقمة المتفق عليها مبدئيا بين ماكرون وبوتين

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لودريان يدعو لافروف لزيارة باريس في 25 فبراير لعقد اجتماعات قبل لقاء بوتين وماكرون المرتقب

15:43 GMT 21.02.2022

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان – سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022

© AFP 2022 / STEPHANE DE SAKUTIN

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وجه وزير الخارجية الفرنسي، جان أيف لودريان، دعوة إلى نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، لزيارة باريس، في 25 شباط/ فبراير الجاري، من أجل عقد اجتماعات تحضيرية للقمة المقررة مبدئيا بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين، ووافق لافروف على هذه الدعوة.

باريس – سبوتنيك. وأوضح بيان للخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، أنه خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين لودريان ولافروف: “اقترح الوزير الفرنسي، على نظيره الروسي التوجه إلى باريس يوم الجمعة 25 فبراير/ شباط الجاري، وهو ما وافق عليه الأخير، لإجراء مشاورات تحضيرية للقمة التي اتفق عليها الرئيسان ماكرون وبوتين، على عقدها مبدئيا”، مشددا على أن هذه الاجتماعات لا يمكن عقدها إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن لودريان حث نظيره الروسي على ممارسة نفوذه على ممثلي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من أجل عقد اجتماع لمجموعة الاتصال الثلاثية لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والتي يرفض ممثلو الجمهوريتين عقده، موضحا أن هذا الاجتماع ضروري للعودة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار.

العربية نت