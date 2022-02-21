الحكومة: الموانئ ليست مطروحة للخصخصة أو الاستثمار الأجنبي





أكد وزير النقل المكلف هشام أبو زيد، أن موانئ السودان البحرية ليست مطروحةً للخصخصة أو الاستثمار من قِبل جهات أجنبية.

وأوضح أبو زيد خلال مقابلة مع (الشرق) في القاهرة، أن لدى السودان نحو (7) موانئ مطلة على ساحل البحر الأحمر، بقدرة تشغيلية بلغت العام الماضي (1.2) مليون حاوية.

وأضاف أن الساحل السوداني يزخر بالفرص الاستثمارية الكبيرة لإنشاء موانئ متخصصة، وهناك خطط لتطوير ميناء أوسيف في شمال الساحل السوداني بما يحقّق التوازن مع ميناء بورتسودان.

وردّاً على سؤال عن احتمال عودة المحتجين لتعطيل العمل بميناء بورتسودان، أكد الوزير أن الأمر لن يتكرر مجدداً بعد مصالحة داخلية جمعت كافة الأطراف السودانية بما يبدّد احتمالية إغلاق أو تعطل الميناء مجدداً.

الصيحة