الصحة: السودان خالٍ من دودة (الفرنديد) 2023





أعلن وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، أن السودان سيكون خالٍ من دودة الفرنديد بنهاية العام 2023م، وقال إن السودان بصدد أخذ الاشتراطات اللازمة من منظمة الصحة العالمية خلال العام 2022م.

وأكد الوزير خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الأمراض المدارية المهملة بمباني الوزارة اليوم، جاهزية الوزارة عبر الإستراتيجية التي سيتم اتباعها لدحر الأمراض المدارية المهملة نسبة لأثرها الاقتصادي والإجتماعي والنفسي الكبير.

من جانبها، أوضحت ممثلة المركز القومي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد د. هالة إبراهيم، أن مركز النزيف المعوي يستقبل (10) أشخاص يومياً معظمهم يعانون من مضاعفات البلهارسيا، وأن متوسط أعمار المرضى هو (40) عاماً، وأكدت أن المركز لم يتوقف أبدا وأنه مايزال يقدم خدماته المجانية للجميع.

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