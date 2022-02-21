السودان يرفض كل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة





تابعت حكومة جمهورية السودان التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة، وتود الحكومة أن تُوّضِح التالي في هذا الصدد :

– يؤكد السودان موقفه الثابت في ملف سد النهضة المتمثل في ضرورة الوصول الى إتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد . ويري السودان أن موقفه قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع في مارس 2015 بواسطة الدول الثلاث .

– يؤكد السودان بأنه أخذ علمًا بما جاء في بيان السيد رئيس الوزراء الإثيوبي الصادر في 20 يناير 2022، والذي تم نشره على صفحة سيادته بمنصة تويتر، لا سيما توضيح سيادته بأن إثيوبيا تعتقد بأن سد النهضة يعّد مثالا جيدًا على مبدأ التعاون لصالح جميع شعوب الدول المتشاطئة دون التسبب في ضرر كبير . ويرى السودان ضرورة وأهمية أن تتخذ إثيوبيا ما يطابق هذا القول من خطوات حقيقة على الأرض .

– يؤكد السودان موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد، ويرى السودان أن ما تم إتخاذه من إجراءات لا سيما الملء الأول والثاني والإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربيانات توليد الكهرباء، أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ .

– يرحّب السودان بتولي السنغال الشقيقة رئاسة الإتحاد الأفريقي، ويدعو الى تعزيز دور الإتحاد الأفريقي بما يمكّن الأطراف من الوصول الى إتفاق في إطار زمني محدد، وبما يشمل تغيير منهجية التفاوض القائمة .

– يؤكد السودان أن مشاركته، في جميع جولات التفاوض، تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق إتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاث، بما في ذلك مبادراته المهمة التي توجت بالتوقيع على إتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم في مارس 2015 .

– ختامًا تهيب الحكومة من وسائل الإعلام المختلفة تحري المعلومات من مصادرها الرسمية بشأن مواقف السودان في هذا الملف .

عمر الفاروق سيد كامل

المتحدث الرسمي بإسم فريق مفاوضات سد النهضة

صدر في ٢١ فبراير 2022

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وكالة السودان للانباء