المريخ يفتح ملف الهلال ويستعد بقوة وكلارك يسعى للفوز





فتح المدير الفني للمريخ ملف مواجهة الهلال في الاندية الابطال الافريقية دور المجموعات بعد ان استأنف الفريق الاستعداد للمواجهة القادمة له وسط اهتمام كبير من قبل مجلس الإدارة والجهاز الفني وعضوية البعثة المتواجدة في القاهرة، هذا واعلن الجهاز الفني حالة الطوارئ لمواجهة الهلال بتدريبات قوية، حيث أكد المدير الفني للمريخ كلارك انه راضٍ عن أداء اللاعبين، وتحدث معهم كثيراً عن ترجمة الفُرص، وضرورة مُعالجة مشكلة ختام الهجمة، إلا أنّ ذلك لم يحدث حتى اليوم، واكد سعيه للوصول الى ذلك من خلال التدريبات البدنية وتأكيد ذلك.

وأكد المدرب نسعى لتحقيق نتائج طيبة، وسنكون أكثر فاعلية في المواجهات القادمة، وسندخل لقاء الهلال بروح جديدة، وحافز كبير من أجل تحقيق الفوز.

صحيفة الصيحة