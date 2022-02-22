أسعار مواد البناء والكهرباء في سوق السجانة يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022م
1◾أسعار السيخ
#سيخ_الأسعد :
٤ لينية : 435,000ج
٥ لينية : 435,000ج
٣ لينية : 455,000ج
٨ ملي : 495.000ج
#سيخ_أوميقا :
٤ لينية : 415,000 ج
٥ لينية : 415,000 ج
٣ لينية : 425,000 ج
#سيخ_أبانوب :
٤ لينية : 425,000 ج
٥ لينية : 425,000 ج
#سيخ_فيرونايل (التركي) :
٤ لينية : 415,000 ج
٥ لينية : 415.000 ج
٣ لينية : 425,000 ج
٨ ملي : 485,000 ج
#سيخ_الأمجد :
٤ لينية : 415,000 ج
٥ لينية : 415,000 ج
#الكانات :
5.5 مل : السيخة 850 ج
4.5 مل : السيخة 800ج
المقاسات الكبيرة :أسعد -أبانوب – جياد 535,000 ج
المقاسات الكبيرة :فيرونايل- الأمجد 525,000 ج
#سلك_الرباط 20.000ج
2◾أسعار الأسمنت
اسمنت عطبرة شحنات فقط
اسمنت صخر السودان شحنات فقط
3◾طوب درجة أولى
السعر ١٦.٠٠٠ واصل نازل
4◾ توريد الخرصانة والرملة
#قلاب 18 متر
مونه السعر 60الف
ردميه السعر 60الف
رمله حمره السعر 75الف
رمله كنجر أبو عجاج السعر 90الف
رمله ابو حليف 130
رمله بكاش 150
خرصانه مخلوطه السعر 170الف
خرصانه 20 مل السعر 180الف
حجر السعر 120الف
قريره السعر 55الف
#قلاب 6 متر
مونه السعر 25الف
ردميه السعر 25الف
رمله حمره السعر 28الف
رمله ابو عجاج السعر 37الف
خرصانه مخلوطه السعر 55الف
خرصانه 20 مل السعر 60الف
حجر السعر 45الف
قريره السعر 25الف
5◾اسعار المواسير والزنك و الكمر
ماسورة4*8 سماكة واحد ملي 8300ج
ماسورة3*6 سماكة واحد ملي 6500ج
ماسورة 2.5*5 واحد ملي 5300ج
ماسورة 2*4 واحد ملي 5300ج
ماسورة 1.5*3واحد ملي 3200ج
ماسورة. 1.5 واحد ملي 5300ج
ماسورة 1.25 واحد ملي 4300ج
#زنك_أمريكي
زنك 6متر بوين 22.اللوح 10500ج
زنك 6 متر بوين 28. اللوح 12600ج
زنك 6متر بوين 35.اللوح 16500ج
زنك 6متر بوين 50. اللوح 23500ج
زنك مرسيليا بوين 24. اللوح 11000ج
أسعار الزنك البلدي
زنك بوين20.القدم 370ج
زنك بوين 22.القدم 390ج
زنك بوين 28. القدم 510ج
زنك بوين 30. القدم 540ج
زنك بوين 33. القدم 610ج
زنك بوين 35. القدم 650ج
صاج سادة
صاج 1*2 واحد ملي 12000ج
صاج 4*8 واحد ملي 17500ج
اكسبندة
فرش 4كيلو 3100ج
ديكور 2500ج
#الزاوية جميع المقاسات
سعر الطن 510000ج
#كمر جميع الاطوال
مقاس 12سم
سعر المتر 4300ج
مقاس 14سم
سعر المتر 5300ج
6◾ أسعار مواد الكهرباء بتفاصيل
مفتاح 1 خط =550ج
مفتاح 2خط = 850ج
مفتاح3 خط = 1250ج
مفتاح 4 خط = 1500ج
مفتاح خط +بلك =1600ج
بلك 13 امبير عادي = 1300
بلك 13 امبير مع تأمين =1400ج
بلك 16 امبير =980ج
دبل بلك 16 امبير =1500ج
بلك(13+16) امبير 1800ج
بلك(13+16)أمبير+USBدبل 2200ج
بلك 13 امبير+USBدبل=1600
1 خط طرف سلم =980ج
2 خط طرف سلم =1080ج
مفتاح دبل بلك + خط = 1500ج
مفتاح سخان 45 امبير = 3550
مفتاح سخان 20 امبير =2850ج
مفتاح جرس =850ج
مفتاح ديمر مروحه = 2500ج
مفتاح ديمر انارة = 2500ج
بلك ديجتال =980
الطبلونات
الهندي
طبلون 6خط= 28000ج
طبلون 9 خط= 38,000ج
طبلون 12 خط= 48,000ج
طبلون 18 خط=65,000ج
طبلون 24 خط= 80,900ج
الفنار السعودي
جديد طبلون الفنار 6 خط= 39,000ج
طبلون 9 خط= 24500ج
طبلون 12 خط= 58,500ج
طبلون 18 خط=69،000ج
طبلون 24 خط= 85,500ج
كرتونة مروحة اورينت هندية ( قلب كبير ) .57.500
كرتونة مروحة باكستانية 3 مراوح 59.000ج
لمبات سقف كبيرة السعر 9500ج
لمبات سقف فايبر كاملة مع شريحة 3 لون السعر 6500ج
لمبة شارع نحاسية ( كاملة ) 3900ج
لمبة 4 قدم فلبس ( كاملة ) 6500ج
لمبات 2 قدم الرائد سعودية ( كاملة ) 4800ج
لمبات حائط كاسات LED 8500ج
لمبة شريحة 4 قدم شمسي 560ج
لمبة شريحة 4 قدم ابيض 350ج
علبة حديد الفنار السعودية الثقيلة 200ج
مواسير صبة سعودية بي 850ج
مواسير صبة سعودية بي جلبة 25 ملى بي 950
مواسير حائط سودانية100 ج
علبة توزيع بلاستيك سودانية90ج
كوع بلاستيك سوداني 40 ج
جلبة بلاستيك سودانية 30 ج
مراوح شفط كونايس
8 بوصة 10.000ج
10 بوصة 12.000ج
12 بوصة 13000ج
دائرية 8 بوصة 9000ج
شريط إضاءة مخفية سعر المتر 750ج
موتور ايطالي بدريلو نص حصان 35000ج
لمبة اقتصادية 40 واط 1600ج
لمبة اقتصادية 28 واط 1200ج
لمبة اقتصادية 9 واط 3 لون 800ج
أسعار اسلاك الفنار السعودي
1.5 بي 11500ج
2.5 بي 17500ج
4 ملى بي 28.000ج
كابلات الشرق سوداني
1.5 بي 11500ج
2.5 بي 17500ج
4 ملى بي 28.000ج
6◾أسعار الأدوات الصحية
#”المقاعد الافرنجيه”: –
#مقعد افرنجي تواي فوود45000 ج
#مقعد افرنجي فكتوري 50000ج
#المقاعد العربيه او “البلديه “:-
#مقعد بلدي ديب 6500ج
#مقعد بلدي افطح 5000ج
#تنك_ماليزي 11000ج
#تنك_التعاضد 8500ج
الاطقم الصحيه :-
#طقم حمام ايطالي استاندرد 100000ج( خمسه نجوم )
#طقم حمام دروفيت 220000 ج
#حوض غسيل وجه تواي فورد 17.000ج
#حوض ايطالي استادر 30000 ج
طقم حمام تواي فورد 60000
احواض المطابخ: –
حوض مطبخ سعودي عينين 13500ج
حوض مطبخ. عين ورف تركيب رخام 9500ج
حوض مطبخ 2 رف وعين 13500
حوض مطبخ سعودي 7700ج
حوض مطبخ صيني 5500ج
حله مربعه تركيه. 9900ج
المواسير :-
تكنووو عماني: ـ
ماسوره 3/4 تكنو2400 ج
ماسوره 1″تكنو عماني 3500ج
وجميع ملحقات وتوصيلات التكنو العماني الاجود علي الاطلاق
ماسوره 6″ 6 بار pvc 19000ج
ماسوره 4″ 6 بار pvc 10000ج
ماسوره 2″ 6 بار 4600 ج
ماسوره 3/4 تقيله 20 بار 1600
ماسوره 1″ بي بي ار 20 بار2800
ماسوره 1″ بي بي ار 16 بار 2600
الشورات : –
شور الطيب 70*70مربع 31000ج
شور الطيب 70*70زاويه 31500ج
شور الطيب 80*80 32000ج
:::::::::::::::::
بانيو مقاس* 70 170 سم 68000
بيبا مسطره بديل شور 30 سم. 8500ج
مسطره مقاس 40 سم 11000
مسطره مقاس 60 سم 15000
مسطره شور نوفا تركي 10000ج
طقم اكسسوار 15000 ج
شماعه 5 شنكل 2500ج
مصطره شور فريمر مع (شور ست ) الخلاط38000ج
مصطره شور فريمر مع (شور ست ) فاخر 40000
مصطره شور فريمر مع(شور ست)
برونزيه فاخره 60000
:::::::::::::::::
الخلاط (هاند مكس)
خلاط وجه قروهي. 25000
طقم خلاط ماك 39000ج
طقم خلاط ووتر وركس 28000
طقم خلاط دايموند 29000
طقم خلاط اتكو 19500ج
خلاط مطبخ ماك 16000 ج
خلاط حوض ووتر وركس. 16000ج
:::::::::::::::::::
حنفيه نص خلاط ايطالي 9000 ج
حنفية مطبخ نص خلاط ماك. 6000 ج
:::::::::::::::::::::
شطاف رايا الاصلي 2500ج
شطاف ماليزي 2500ج
:::::::::::::::::::
بلف زاويه اتكو1050ج
بلف زاويه اتكو دبي 1350 ج
بلف زاويه ماك 1500ج
بلف زاويه نيو 850ج
::::::::::::::
وصله 60سم اسبانيه 900ج
وصله 60سم ايطاليه 900ج
وصله 60سم صينيه600ج
::::::::::::::::::
غطاء بيبا استيل 2850ج
غطاء بيبا دواس 2750ج
:::::::::::::::
منهول 30*30 حديد 4500
منهول حديد 45*45 8000
منهول فايبر 30*30 مسلح. 6000ج
منهول مسلح فايبر 50*50 12000 ج
منهول مسلح فايبر 45*45. 9500ج
منهول فايبر. مسلح60*60 15500ج
منهول فايبر مسلح 60*45 بي 13500ج
السخانات :
سخان 50 لتر خزف سعودي 65000ج
سخان 30لتر خزف سعودي55000 ج
جلبه مقعد سلك تركيه2500
موتورات مويه :-
#بنتاكس
موتور نص حصان 30000ج
موتور واحد حصان 70000ج
موتور اثنين حصان 195000ج
اتومتك بنتاكس 19000ج
#بدريلوا الايطالي: –
موتور واحد حصان بدريلوا 75000
موتور 2 حصان تحضير 215000
7◾ أسعار الدهانات
◾أسعار البوماستك
أسعار البوماستك المهندس
جردل طلية المهندس 5.500ج
جردل بوماستك اقتصادي 8.000ج
جردل بوماستيك كيمي بلاست 10.000ج
8◾أسعار السراميك و أسعار البورسلين
أسعار السراميك
#الحوائط:-
•20*50 = 4,900
5,100/5,200/5,300 = 20*60 •
5,200/5,300 = 30*60 •
# الهندي
• هندي 30*60 = 6,700
• هندي 30*30 = 6,700
5,300 = 33.3*55 •
5,500 = 25*70 •
#الارضيات :-
•آرضيات داخلي وحيشان 42*42 = 5,000
5,100/5,200 = 45*45•
•45*45(حيشان) = 5,200 /5,100
•50*50(حيشان ) = 5,200 ج
5,300= 46*46•
• 50*50 = 5,000
5,500 = 58*58 •
•57*57.5 قطع ليزر 5,500
5,600 = 59.5*59.5 •
•60*60 مصري ليزر = 5,600
#سيراميك اماراتي
• حوائط 25*40 = 5,450
• حوائط 20*50 = 5,450
• حوائط 20*60 = 5,900
• حوائط 30*60 = 6,950
•أرضيات 41,6*41,6 = 5,450
•أرضيات 33*33 = 6,350
•أرضيات /13 ملي حيشان /33*33 =8,000
#المدينة المنورة
• حوائط 25*40 = 4,400
• آرضيات المدينة_المنورة 40*40 = 4,400
•آرضيات المدينة المنورة 50*50 = 4,800
#سيراميك_سالومي
• حوائط سالومي 25*40 = 4,400 ج
• آرضيات حمامات 31*31 دون حائط = 5,000
• آرضيات حمامات 31*31 = 4,800 ج
• أرضيات حيشان 41*41 = 5,000
• أرضيات غرف وصالات 41*41 = 4,600
#أسعار_البورسلين_الصيني
• بورسلين هندي رمادي 8,000
• الخلية رمادي+بيج صيني 8,000
• السمسميه رمادي+ بيج صيني 8,200
• الأبيض أوف وايت هندي 8,500
• كريستال ماربل ملون 9,000 ج
• كريستال ماربل هندي 8,600
• سجاد كريستال 120*180 = 50,000
9◾أسعار درج الرخام والقرانيت السجانة
سعر متر الدرج البيج 4600ج
سعر متر البسطات بيج 7200ج
سعر متر المطابخ بيج 6000ج
سعر متر الدرج قرانيت 7000ج
سعر متر البسطات قرانيت 12000ج
سعر متر المطابخ قرانيت 8000ج
10◾كوالتي للابواب
أبواب 9ملي الأسعار :
▪️باب مقاس 80×215 =0.000
▪️باب مقاس 100×215 =125.000
▪️باب مقاس 120×215 =0000
أبواب 7ملي الأسعار :
▪️باب مقاس 80×215 =88.000
▪️باب مقاس 100×215 =88.000
▪️باب مقاس 120×215 =98.000
▪️باب مقاس 150×215=190.000
أبواب خشب Pvc صينية جديد :
▪️باب مقاس 80×215 =110.000
▪️باب مقاس 100×215 =110.000
خالي تماما من الMDF
أبواب خشب pvc تركية مستوردة الأسعار
▪️باب مقاس 80×215 =151.500
▪️باب مقاس 100×215 =151.500
خالي تماما من الMDF
ابواب مداخل تركية زاد جودة عالية مستوردة الأسعار 🚪:
▪️باب مقاس 100×215 =500$
▪️باب مقاس 120×215 =520$
▪️ومقاسات مختلفة اخرى على حسب الطلب تصنيع بأسعار مختلفة
شبابيك 💛المونيوم💛 زاد جودة عالية الأسعار😍:
▪️سعر المتر المربع =60.000
11◾ أسعار خزانات النخلة
#الأفقيه: –
◀️ مكعب 300 لتر 42000ج
◀️ خزان 500 لتر 75000ج
◀️ خزان750 لتر 100000ج
◀️ خزان 1000 لتر 135000ج
◀️ خزان 1500لتر 190000ج
◀️خزان 2000 لتر 290000ج
#الرأسية:-
🔼 خزان 250 لتر 40000ج
🔼 خزان 500لتر 63000ج
🔼 خزان 750لتر 80000ج
🔼 خزان 1000لتر 100000ج
🔼 خزان 2000لتر 180000ج
🔼 خزان 3000لتر 260000ج
🔼 خزان 4000 لتر 330000ج
🔼 خزان 5000لتر 370000ج
🔼 خزان 7500لتر 550000ج
🔼 خزان 10000لتر 750000ج
سابتــــك تانــــك فايبــــر جـلاس
تقنية ماليزية عالية الجودة
▪️سابتك (15)شخص= 350.000 ج
▪️سابتك (25)شخص= 370.000 ج
▪️سابتك (35)شخص= 390.000 ج
الاسعار تشمل :-
( الحفر والتركيب والترحيل) داخل محلية الخرطوم
مواد التركيب يتم توفيرها بواسطة العميل
الضمان لمدة 10 سنة
سوق السجانة