ريان الظاهر تهاجم المسؤولين بسبب الزيادات اليومية





ناقشت مقدمة الفترة الصباحية بقناة النيل الأزرق ريان الظاهر الزيادات اليومية في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات المتعلقة بالصحة والعلاج، وقالت إن المواطن الذي يكابد لأجل توفير وجبة لأسرته لن يعد قادراً على العلاج بالمشافي الحكومية التي يجب أن تقدم العلاج مجاناً، وقال الصحفي محمد إبراهيم إن صحة المواطن خط أحمر مشيراً الى أن قرار زيادة أسعار الخدمات العلاجية غير مدروس وغير مقبول وفيه عدم مراعاة لظروف المواطنين، وقال د. ياسر ميرغني رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك إن المستشفيات تعاني أصلاً من انعدام الخدمات وهذه أبسط مقومات الحياة للمواطن فكيف نضاعف له قيمة الخدمة المتعلقة بحياته، وهناك مثل يقول: (المابهمو فقرك ما توليهو أمرك)، لذلك أناشد المواطنين بالاتجاه للتأمين الصحي لضمان الحصول على العلاج المعقول، وقال ياسر: إلى متى تستمر معاناة الشعب السوداني..؟.

صحيفة اليوم التالي