آبي أحمد يوجه رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي… “من أجل مصلحتهم”





وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن سد ‏النهضة.‏

وقال في خطاب له، خلال الجلسة الجلسة الثالثة الطارئة لمجلس النواب الإثيوبي: “بصوص سد النهضة والبحر الأحمر، نريد التعاون مع مصر والسودان، وكما وعدنا نقوم بتوليد الطاقة وإطلاق المياه النقية، والمياه الصادرة من الروافد العليا للنيل الأزرق في إثيوبيا متاحة لجميع البلدان الثلاثة، ونحن جاهزون طالما يوجد حل يفيدنا جميعا”.

وأردف: “لا ينبغي أن تكون إثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي تشجع على توقيع وتنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني مع دول حوض النهر، ومن أجل مصلحتهم الخاصة، فإن جميع البلدان مضطرة للانضمام”.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن آبي أحمد، في افتتاح البدء الجزئي لتوليد الطاقة من سد النهضة، قوله إن “لدى إثيوبيا رغبة ليست فقط إنتاج واستخدام الطاقة وإفادة الدول المجاورة، ولكن أيضا لتصدير الطاقة إلى أوروبا لتقليل انبعاثات الغاز التي تؤثر على البيئة”.

وأضاف: “المياه تتدفق إلى السودان ومصر كالمعتاد بينما تولد الكهرباء للشعب الإثيوبي الذي لا يريد تجويع وعطش شعب السودان ومصر”، متابعا: “سد النهضة سيفيد جميع الأشقاء والأخوات الأفارقة، بمن فيهم السودانيون والمصريون”.

العربية نت