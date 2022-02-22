أحلام وحسين الجسمي ونوال الكويتية والنجوم يحتفلون بـ يوم التأسيس ويهنئون الشعب السعودي





يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير كل عام؛ حرص على الاحتفال به عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هنأوا الشعب السعودي بهذا اليوم المميز.

ومن بين النجوم الذين هنأوا الشعب السعودي والوطن العرب بذكرى يوم التأسيس، كان النجم الإماراتي حسين الجسمي، الذي كتب عبر حسابه على تويتر: “اعتزازنا بالجذور الراسخة للغالية السعودية يفوق الوصف.. نتفاخر به وبعمقه التاريخي الأصيل.. كل عام والمملكة في حاضرها ومستقبلها بألف خير بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهم الله”.

مزمز