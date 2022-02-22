عدد قياسي نزل تطبيق ترامب.. فهل يعود إلى مشاغباته؟!





يبدو أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سيعود لمشاغباته ومناكفاته التي شغلت الرأي العام، ووسائل الإعلام لسنوات طوال فترة رئاسته الماضية.

فقد نزّل عدد قياسي تطبيق “تروث سوشيال” الجديد خلال ساعات قليلة بحسب ما أظهرت من AppTopia.

إذ نزّل 170 ألف مرة في أول يوم من إطلاقه، وذلك بشكل يفوق بكثير التطبيقات الأخرى المنافسة في المتوسط اليومي.

فقد أطلقت مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، التطبيق في وقت متأخر من مساء أمس.

ولكن من غير الواضح ما إذا كان أي مستخدم قد نجح في الدخول إلى التطبيق بسهولة، بحسب ما نقلت مجلة “فوربس”.

الآلاف في قائمة الانتظار

إذ أبلغ البعض عن مشاكل في تسجيل الحسابات أمس الاثنين ثم واجهوا إشعاراً بأن هناك الآلاف في قائمة الانتظار للوصول إلى التطبيق.

ولا يتوفر التطبيق في الوقت الحالي، إلا في نظام Apple واحتل المرتبة الأولى من ناحية التنزيل أمس.

العربية نت