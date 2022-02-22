مستشار ترامب يحث بايدن على وضع خطة لحكومة أوكرانية في المنفى





حث روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية على وضع خطة للتعاون مع حكومة أوكرانية في المنفى، في حال تمت الإطاحة بالرئيس فلاديمير زيلينسكي من قبل “القوات الروسية”، بحسب موقع “إكسيوز”.

ونقل الموقع عن مستشار الأمن القومي لترامب، أنه لا يرى “أي وضع” يمكن أن يظل فيه زيلينسكي في السلطة إذا “غزت” روسيا كييف.

كما حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم الاعتراف بأي “حكومة روسية عميلة” في أوكرانيا، على حد تعبيره.

ويعتقد المستشار السابق أنه في حال حدوث تطور من هذا القبيل ينبغي اتخاذ خطوات للحفاظ على مقعد أوكرانيا في المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الوصول للأصول والمؤسسات الدبلوماسية الأوكرانية.

وينبغي أن تتعامل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع الحكومة الأوكرانية في المنفى فقط، بحسب أوبراين.

ورأى أن الحكومة الأوكرانية يمكن أن تقيم مكتبا لها في لندن ووارسو أو أي عاصمة أوروبية صديقة ومن المرجح أن تعتمد على المساعدات الأجنبية، وفقا لأوبراين.

وأضاف أن الغرب ينبغي أن يدعم المتمردين المعارضين لروسيا من داخل أوكرانيا.

العربية نت