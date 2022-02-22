سياسية
تقديم لقاءات تلفزيونية كمستندات ضد “الحاج والسنوسي” في قضية الانقلاب
واصلت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م (الإنقاذ) والمنعقدة بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية بالخرطوم، جلساتها اليوم، حيث رصدت (الصيحة) غياب المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، عن الجلسات للمرة الثالثة على التوالي لاستشفائه، بجانب غياب متهمين آخرين.
ودفع المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، بثلاثة مستندات للاتهام، قبلت المحكمة اثنين منهما شكلاً، بينما أرجأت قبول الثالث لحين عرضه في حضور المتهم أحمد عبد الرحمن أمامها بعد شفائه، حيث تقدّم المتحري بمستندات الاتهام عبارة عن (فلاشات) تحتوي لقاءات تلفزيونية وجماهيرية لمتهمين هما الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج ونائبه إبراهيم السنوسي.
الصيحة
تعليق واحد
اولا نطالب بتقديم كل المجرمين من قادة الاحزاب و عصابات النهب المسلح التى اصبحت بقدرة قادر كفاح مسلح تيمنا بالاههم الهالك تشي جيفارا لانهم كانوا يقاتلون قواتنا المسلحة و بقية القوات النظامية و الدفاع الشعبي مع الملحد الهالك قرن و كلابه من الخونه و العملاء و المرتزقه.
و الظليل ايضا موجود لقاءات و مقابلات تلفزيونية و اضف اليها اسلحة و معدات عسكرية و معسكرات في دول الجوار و لقاءات مع اليهود و الاوربيين و الامريكان و الافارقه عييييييييييييييك اذا قعدنا نحسب و نجمع الادلة ضدكم وااااااااااااااااطاتكم اصبحت عدييييييييييييل
قال انقلاب قال اقلب وشك لقرد.
اولا
ممكن نعرف السبب الذي من اجله حصل الانقلاب!؟!
ممكن نعرف لماذا حزب الرمة و الالحاديان قصدى الامه و الشيوعي و الاتحادى لماذا اتفقوا على طرد الجبهة الاسلاميه من الحكومة الائتلافيه!؟!
… السيل الهادر
…. امواج الطوفاااااااان