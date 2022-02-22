تقديم لقاءات تلفزيونية كمستندات ضد “الحاج والسنوسي” في قضية الانقلاب





واصلت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م (الإنقاذ) والمنعقدة بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية بالخرطوم، جلساتها اليوم، حيث رصدت (الصيحة) غياب المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، عن الجلسات للمرة الثالثة على التوالي لاستشفائه، بجانب غياب متهمين آخرين.

ودفع المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، بثلاثة مستندات للاتهام، قبلت المحكمة اثنين منهما شكلاً، بينما أرجأت قبول الثالث لحين عرضه في حضور المتهم أحمد عبد الرحمن أمامها بعد شفائه، حيث تقدّم المتحري بمستندات الاتهام عبارة عن (فلاشات) تحتوي لقاءات تلفزيونية وجماهيرية لمتهمين هما الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج ونائبه إبراهيم السنوسي.

الصيحة