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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

2022/02/22
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دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 515.00جنيه
الريال السعودي : 137.33جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 581.95 جنيه
الدرهم الإماراتي : 141.09جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 141.16 جنيه
الجنيه الإسترليني : 695.25جنيه
الجنيه المصري : 32.90جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2022/02/22
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