اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 515.00جنيه

الريال السعودي : 137.33جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 581.95 جنيه

الدرهم الإماراتي : 141.09جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 141.16 جنيه

الجنيه الإسترليني : 695.25جنيه

الجنيه المصري : 32.90جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.