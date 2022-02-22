مستجدات حول صيانة طائرة سودانير





توقعت مصادر بالخطوط الجوية السودانية وصول قطع الغيار الخاصة بصيانة طائرة الإيرباص ٣٢٠ في غضون الأيام القادمة.

وكشفت في حديث لطيران بلدنا عن إرسال سودانير مبلغ قطع الغيار إلى شركة إيرباص بفرنسا، مبيناً عن أن “الأسبير” الذي يتوقع وصوله خلال أسبوع الهدف منه إجراء تعديل فني يسهم في استيفاء الطائرة لاشتراط التحليق في الأجواء الأوربية.

وظلت طائرة سودانير خارج الخدمة لأكثر من شهرين بسبب عدم وجود أموال لشراء قطع الغيار، وقد نجح المدير العام المكلف الكابتن إبراهيم ابوسن في حل هذه المعضلة باقناع وزارة المالية بتوفير مبلغ ٥٠٠ ألف دولار للشركة.

الخرطوم:طيران بلدنا