سياسات جديدة لاستغلال المعادن بالسودان





كشفت وزارة المعادن، عن سياسات جديدة وإجراءات جديدة تطال قطاع التعدين بالسودان.

وقال الوزير محمد بشير عبد الله خلال مُخاطبته مؤتمر ومعرض التعدين الذي تُنظِّمه المنظمة العربية للصناعة والتقييس والتنمية المقام بأمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة أمس “الثلاثاء”، قال إن وزارته تعكف على إجراء تعديلات جذرية للقوانين واللوائح المنظمة لاستغلال الثروة المعدنية، وأكد الوزير في الجلسة الحوارية لوزراء التعدين العرب، رغبة شركات عالمية كبرى الاستثمار في التعدين بالسودان، مشيراً الى التسهيلات التي يمنحها قانون الثروة المعدنية بالسودان، موضحاً أن بعض الشركات العاملة في التعدين وصلت الإنتاج منها شركة أوركا الكندية التي يتوقع أن تنتج في العام الواحد ما يقارب الـ(7) اطنان، لافتاً الى ان الاقتصاد السوداني يرتكز الآن على الثروة المعدنية، حيث سجل الذهب أعلى معدل له بنسبة 40% من جملة الصادرات، مشيراً الى الخطوات التي تقوم بها الوزارة لإنشاء بورصة الذهب والتي وصلت مراحلها النهائية والمتوقع إعلانها قريباً.

صحيفة الصيحة