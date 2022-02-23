أردوغان يشارك بتشييع جثمان مدير العمليات الخاصة بحماية الرئاسة





شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في تشييع جثمان مدير فرع العمليات الخاصة بدائرة الحماية الرئاسية، خير الدين أرن.

واستشهد أرن (54 عاما) إثر نوبة قلبية أثناء مرافقته الرئيس أردوغان خلال حفل افتتاح “ستاد السنغال” في العاصمة داكار أمس الثلاثاء.

وأقيمت صلاة الجنازة على أرن في جامع “أحمد حمدي أقسكي” بالعاصمة أنقرة، عقب صلاة العصر، بمشاركة أسرته وأقاربه وعدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب ومسؤولين آخرين.

وعقب الصلاة التي أمّها رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، تقدم الرئيس أردوغان بالتعازي لأسرة أرن، وترحم على روح الفقيد وتمنى من الله أن يسكنه فسيح جنانه.

ومن المقرر أن يوارى جثمان أرن الثرى في مقبرة “كارشي ياكا” في العاصمة التركية.

والأحد، وصل أردوغان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار جولة إفريقية شملت السنغال التي وصلها الاثنين وغادرها الثلاثاء.

العربية نت