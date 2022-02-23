أردوغان يبحث هاتفيا مع علييف قضايا إقليمية





بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، قضايا إقليمية لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا سبل تطوير التعاون الثنائي، والعلاقات مع أرمينيا، والقضايا الإقليمية، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن أردوغان وعلييف أكدا عزمهما على العمل بالتنسيق في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

واحتدمت الأزمة الأوكرانية الروسية في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك “بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا”.

العربية نت