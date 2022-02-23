الصحف السنغالية تفرد مساحة واسعة لزيارة أردوغان





أفردت الصحف السنغالية، الأربعاء، مساحات واسعة للزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، إلى العاصمة داكار والتقى خلالها نظيره ماكي سال.

ونشرت صحيفة “Bes Bi-Le Jour” صور الرئيس أردوغان وهو يتبادل التمريرات الكروية مع نظيره سال خلال افتتاح “ستاد السنغال” في داكار.

والثلاثاء، شارك الرئيس أردوغان في مراسم افتتاح “ستاد السنغال” الذي شيدته شركة تركية ويتسع لـ50 ألف شخص.

ونشرت جريدة “Direct News” خبرا بعنوان “التعاون المستقبلي”، ذكرت فيه أن تركيا افتتحت أول سفارة لها بغرب إفريقيا في داكار عام 1962.

وأشارت أن البعد الاقتصادي للعلاقات بين البلدين انتقل إلى مرحلة مختلفة مع افتتاح “ستاد السنغال”.

وأوضحت أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين يبلغ 540 مليون دولار، وأن الجانبين يهدفان لرفعه إلى مليار دولار.

وتطرقت إلى المشاريع الأخرى للشركة التركية التي شيدت “ستاد السنغال” في البلاد.

وأكدت التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات مثل الطاقة والزراعة والثقافة والصناعات الدفاعية.

من جهتها، نشرت صحيفة “Rewmi” صور أردوغان خلال افتتاح الملعب إلى جانب صور العلم التركي بيد المشجعين السنغاليين.

أما الموقع الإخباري “Senego” فتطرق إلى تفاصيل الاتفاقيات الخمس الموقعة بين البلدين.

ومساء الاثنين، وقعت تركيا والسنغال، 5 اتفاقيات في مجالات عدة، بحضور أردوغان وسال.

في حين نشرت صحيفة “Le Soleil” على موقعها الإلكتروني خبرا بعنوان “تركيا شريك إفريقيا متعدد الأبعاد”.

وتطرق الخبر إلى المشاريع التي أنجزتها الشركات التركية في السنغال.

كما نشرت صحيفة “24 heures” صورًا لأردوغان وسال خلال افتتاح الملعب.

والأحد، وصل أردوغان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار جولة إفريقية شملت السنغال التي وصلها الاثنين وغادرها الثلاثاء.

العربية نت