أفضل 8 أطعمة لصحة قلبك





تظل أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة حول العالم، وتشكل ما نسبته 16% من إجمالي الوفيات.

وتقول جمعية القلب الأمريكية (AHA)، إن النظام الغذائي ليس العامل الوحيد في مكافحة أمراض القلب.

وتشير إلى أن على الناس العيش وفق قاعدة “Life’s Simple 7″، والتي تتخذ سبعة مناهج في السعي لتحقيق صحة قلب أفضل.

تتضمن هذه الخطوات الانتباه إلى نسبة الكوليسترول لديك، والبقاء نشيطا (ممارسة الرياضة)، والحفاظ على وزن صحي، ومراقبة ضغط الدم، والتعرف على نسبة السكر في الدم، والإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي للقلب، بحسب “eatthis”.

إليك بعض أفضل الأطعمة الصحية للقلب التي يمكنك تناولها، وفقا لأحدث تقرير من جمعية القلب الأمريكية:

1.الخضروات الورقية

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الكثير من الفواكه والخضروات بشكل يومي، مع التركيز على الخضار الورقية باعتبارها واحدة من أكثر الخيارات كثافة بالمغذيات.

2. الخوخ والفاكهة القاتمة

من المثير للاهتمام، أن جمعية القلب الأمريكية تذكر الخوخ على وجه التحديد باعتباره أحد الفواكه الأكثر كثافة بالمغذيات التي يجب تناولها، على الرغم من أنهم يقولون إن أي نوع من الفاكهة والخضروات يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي صحي للقلب.

3. الحبوب الكاملة

تنص إرشادات “AHA” على أن تناول الحبوب الكاملة على أساس يومي، بدلا من تناولها فقط بين الحين والآخر، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك السكتة الدماغية، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض القلب التاجية.

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