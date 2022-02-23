الأمم المتحدة تعتزم جمع (517) مليون دولار لمساعدة اللاجئين بالسودان





تعتزم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها، جمع نحو (517) مليون دولار لمساعدة ما يقرب من مليون لاجئ يعيشون في السودان.

وقال بيان أصدرته المفوضية، إنها أطلقت نداءً بالتعاون مع (40) شريكاً دولياً وإقليمياً للحصول على 517 مليون دولار لمساعدة 925.000 لاجئ في السودان لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز الاعتماد على الذات. وأضاف وجود آلاف اللاجئين في السودان تقتضي حلولا دائمة واعتماد خطة استجابة إنسانية فاعلة بين الجهات الإنسانية والإنمائية.

وقال اكسل بيشوب ممثل المفوضية السامية للاجئين في السودان إن الوثيقة التي تمّ تطويرها بالتعاون مع جميع الشركاء بما في ذلك معتمدية اللاجئين السودانية، تعطي الأولوية للحماية والمساعدات المنقذة للحياة لكل من اللاجئين الوافدين حديثاً والذين يعيشون أوضاعاً معقدة. وأضاف ندعو المجتمع الدولي لدعم خُطة الاستجابة التي تم إطلاقها حديثاً والتي توفر توجهاً استراتيجياً لعمل متضافر لدعم اللاجئين.

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