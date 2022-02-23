اقتصاد وأعمال
اسعار محاصيل في السودان ليوم الأربعاء 23/02/2022
التاريخ الأربعاء 23 / 02 / 2022م
( القضارف)
السمسم :-
المعروض: 3310 المباع : (لايوجد) المرفوض : 3310 (جوال)
أعلاه:24000 جنيه أدناه : 29000 جنيه (للقنطار)
(الجاهز)
من 29000 جنيه إلى 31000 جنيه للقنطار.
(وتم بيع كمية بأكثر من ذلك)
الذرة (الفيتريتة) :-
28500 – 29700 جنيه للاردب
( الدخن ) :-
أحمر : 49000 إلى 51000جنيه للأردب
أبيض : 42000 إلى 48000 جنيه للأردب
زهرة الشمس :-
170000 _ 215000جنيه للطن.
التسالي :-
180000 – 210000 جنيه للطن
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قد يكون هنالك أسعار أقل وأكثر من الأسعار المنشورة
(( والله أعلم))
مصطفى درش