اسعار محاصيل في السودان ليوم الأربعاء 23/02/2022





التاريخ الأربعاء 23 / 02 / 2022م

( القضارف)

السمسم :-

المعروض: 3310 المباع : (لايوجد) المرفوض : 3310 (جوال)

أعلاه:24000 جنيه أدناه : 29000 جنيه (للقنطار)

(الجاهز)

من 29000 جنيه إلى 31000 جنيه للقنطار.

(وتم بيع كمية بأكثر من ذلك)

الذرة (الفيتريتة) :-

28500 – 29700 جنيه للاردب

( الدخن ) :-

أحمر : 49000 إلى 51000جنيه للأردب

أبيض : 42000 إلى 48000 جنيه للأردب

زهرة الشمس :-

170000 _ 215000جنيه للطن.

التسالي :-

180000 – 210000 جنيه للطن

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قد يكون هنالك أسعار أقل وأكثر من الأسعار المنشورة

(( والله أعلم))

مصطفى درش