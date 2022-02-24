بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 24 فبراير 2022





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 24 فبراير 2022 م، وجاء السعر 443.09990 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش أعلى من سعر يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 م الذي بلغ 443.09950 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 68.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)