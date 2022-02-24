الدفاع الروسية: موسكو تهاجم البنية التحتية لجيش أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة





أفادت وزارة الدفاع الروسية، بحسب ما نقلت عنها وكالات الأنباء، الخميس، أن موسكو تهاجم البنية التحتية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة، إنها لا تستهدف المدن الأوكرانية بضربات صاروخية أو مدفعية.

وتزامنا، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن “العدو بدأ قصفا مكثفا لوحداتنا في الشرق وكذلك لمراكز قيادة الجيش والمطارات”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالات الأنباء بسماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في كييف، وكذلك سماع دوي انفجارات ضخمة على جبهة شرق أوكرانيا، كما أفادت “رويترز” بشن ضربات صاروخية استهدفت مراكز قيادة الجيش الأوكراني في كييف وخاركيف، فيما تحدثت “إنترفاكس” عن أن قوات روسية قامت بإنزال في ماريوبول وأوديسا.

وقالت وكالة “إنترفاكس” للأنباء، نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن دوي إطلاق نار سُمع اليوم الخميس بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وسمع مراسل لـ”رويترز” سلسلة من الأصوات الصاخبة البعيدة المماثلة لقصف المدفعية في كييف في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد دقائق من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سمح بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

كما سُمع دوي انفجارات قوية في مدينة ماريوبل الساحلية في شرق أوكرانيا، على ما أفاد صحافيون من وكالة “فرانس برس”. وتشكل ماريوبول أكبر مدينة أوكرانية على خط الجبهة، ويبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة.

وتزامنا، أعلن مسؤول بحلف الأطلسي لـ”رويترز” أن غزو روسيا لأوكرانيا بدأ في الأعم الأغلب.

فيما تحدث شاهد من “رويترز” في كييف عن سماع سلسلة من الأصوات الصاخبة البعيدة مماثلة لإطلاق نيران المدفعية.

كما أوردت شبكة “فوكس نيوز” Fox News أنباء عن انفجارات في كييف.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن شهود إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت وكالة روسية عن بوتين القول إن المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية مسألة وقت فقط.

الرئيس الروسي أضاف: “روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا”، داعيا أوكرانيا لـ “وضع السلاح”، ومشدداً بالقول إن توسع حلف الأطلسي أكثر واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.

وأشار بوتين إلى أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محذراً من أنه “في حال التدخل الأجنبي سنرد على الفور”.

العربية.نت، وكالات