بقيمة (10) مليارات دولار الغرفة التجارية تطرح خارطة للارتقاء بعائدات الصادر





أكد اتحاد الغرف التجارية تمكن الصادرات السودانية من الارتقاء لخانة قاطرة الاقتصاد الوطني، برفع مساهمتها على المدى المتوسط في الاقتصاد بقيمة تقدر بحوالي (5) مليارات دولار خلال (3) سنوات، وتحقيق قيمة (10) مليارات دولار كعائدات خلال فترة من (8-10) سنوات.

ورهن الاتحاد تحقيق ذلك بتأسيس تعاون وتنسيق حقيقي بين الاتحاد وأجهزة الدولة الرسمية لرسم سياسات علمية متفق عليها للصادر، وإيجاد المعالجات لكل مشاكله وقضاياه.

الخرطوم :ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني