اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 24 فبراير 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 520.00جنيه

الريال السعودي : 138.66جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 577.20 جنيه

الدرهم الإماراتي : 142.46جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 142.53 جنيه

الجنيه الإسترليني : 691.60 جنيه

الجنيه المصري : 33.22 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.