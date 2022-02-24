جونسون: سنعلن مع حلفائنا حزمة عقوبات “ضخمة” ضد روسيا





قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إن بلاده ستعلن بالتعاون مع حلفائها عن “حزمة ضخمة من العقوبات الاقتصادية لتقويض الاقتصاد الروسي”.

وأضاف جونسون، خلال خطاب متلفز، أن “أسوأ مخاوفنا قد تحققت الآن وجميع تحذيراتنا أثبتت أنها دقيقة بشكل مأساوي”.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق العنان للحرب في قارتنا الأوروبية”.

وأضاف أن “هناك هجوما واسعا تشنه روسيا على أوكرانيا برا وبحرا وجوا”.

وتابع قائلا: “اليوم بالتنسيق مع حلفائنا، سنتفق على حزمة ضخمة من العقوبات الاقتصادية التي تهدف لتقويض الاقتصاد الروسي”، دون مزيد من التفاصيل.

وأردف جونسون: “ولتحقيق هذه الغاية، يجب علينا أيضًا أن نوقف بشكل جماعي الاعتماد على النفط والغاز الروسيين اللذين عززا قبضة على بوتين السياسة الغربية لفترة طويلة جدًا”.

وأكد أن بلاده ستدافع دائما عن حق الشعب الأوكراني في اختيار مستقبله، معتبرا أن التدخل العسكري الروسي يمثل “هجوما على الديمقراطية والحرية في أوروبا الشرقية وحول العالم”.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من مختلف الدول حول العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

العربية نت