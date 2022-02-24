فيسبوك يحظر صفحة وكالة “سبوتنيك” الناطقة بالروسية تسعين يوما





حظر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الصفحة الرسمية لوكالة “سبوتنيك” الناطقة باللغة الروسية تسعين يوما.

وكتبت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية “روسيا سيفودنيا” أن موقع “فيسبوك” قيد صفحة “ريا نوفوستي” (سبوتنيك الناطقة باللغة الروسية) لمدة تسعين يوما، وهذا انتهاك أكبر لحرية الكلام من قبل الشبكة الاجتماعية الأمريكية”.

وبحسب ما كتبته الخدمة الصحفية: “سبوتنيك” سوف تتقدم بطلب إلى الدائرة الاتحادية الروسية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام “روسكومنادزور”، لمساعدة في حل قيود فيسبوك.

يذكر وأن صفحة “سبوتنيك عربي” محظورة منذ أكثر من شهر، وقامت إدارة الصفحة بإرسال طلب استفسار عن السبب ولم يأتي الرد من إدارة فيسبوك.

العربية نت