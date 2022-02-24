أسعار الغاز تسجل ارتفاعا غير مسبوق على غرار النفط





ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر آذار/ مارس للغاز بنسبة تجاوزت الـ60%، لتتجاوز حاجز الـ1600 دولار (1636 دولارا)، لكل ألف متر مكعب، حسب بيانات بورصة لندن.

قفزت أسعار الغاز بشكل حاد في الأيام الأخيرة، حيث كان السعر المقدر يوم الاثنين قرابة 850 دولارا، واقترب يوم أمس الأربعاء من 1050 دولارا للألف متر مكعب، حيث زاد بنسبة 22.5٪ خلال يومين.

ونمت تكلفة العقد الآجل لنفط خام برنت للتسليم في أبريل/ نيسان 2022 في بورصة لندن بنسبة 8.64%، لتصل إلى 105.21 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات منصة التداول في الساعة 10:21 بتوقيت غرينيتش.

العربية نت