إعلام: إدارة بايدن تدرس إعادة نشر القوات الأمريكية في أوروبا





نقلت وسائل إعلام عن مصدر أمريكي أن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستكشف إمكانية إعادة نشر القوات الأمريكية في أوروبا”.

ونشرت شبكة “سي إن إن” عن المصدر أن “إدارة جو بايدن تدرس إعادة نشر القوات الموجودة بالفعل في أوروبا، إلى أوروبا الشرقية، وذلك على خلفية عملية روسية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا”.

وأعلن البيت الأبيض عن عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا لمجلس الأمن القومي بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، إنه سيلقي خطابا أمام الأمريكيين، يوم الخميس، يعلن فيه الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العربية نت