“أرامكو” تصبح ثاني أكبر شركة في العالم بعد “آبل” مستفيدة من ارتفاع النفط





قفز سهم شركة “أرامكو” السعودية إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم الخميس، مستفيدا من بلوغ أسعار النفط أعلى مستوياته منذ عام 2014، بفعل القلق حول إمدادات الطاقة الذي خلفه الصراع في أوكرانيا.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 4.2% خلال الجلسة، مسجلًا 42.25 ريال سعودي (11.26 دولار)، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للسهم، ويأتي بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع، بحسب وكالة “رويترز

بلغت مكاسب السهم منذ بداية هذا العام نحو 16%، وجاء ارتفاع اليوم رغم انخفاض مؤشر الأسهم الرئيسي في السعودية، ومع تجاوز سعر خام برنت مستوى 105 دولارات للبرميل لأول مرة منذ عام 2014.

تراجعت قيمة السهم في ختام التداولات لكنها ظلت عند أعلى مستوياتها تاريخيا، وبحسب بوابة “أرقام” المالية السعودية، بلغت القيمة السوقية للشركة عند مرحلة ما من التداولات مستوى 2.25 تريليون دولار، خلف “آبل” مباشرة التي بلغت قيمتها 2.61 تريليون دولار، ومتفوقة على شركات مثل “مايكروسوفت” و”ألفابت”.

العربية نت