البيت الأبيض: بايدن يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي بخصوص أوكرانيا





أعلن البيت الأبيض عن عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا لمجلس الأمن القومي بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، إنه سيلقي خطابا أمام الأمريكيين، يوم الخميس، يعلن فيه الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وقال الرئيس الروسي: “تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة”.

وأضاف بوتين: “هدف العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح وتقديمهم إلى العدالة، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين بمن فيهم مواطنون روس”.

العربية نت