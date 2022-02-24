بوتين: روسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام





قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بوتين مع رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، ألكسندر شوخين، مساء اليوم الخميس.

وأضاف بوتين أن روسيا تستعد للوضع الحالي وتحلل المخاطر.

وتابع “نحن جميعًا، وأنت أيضًا، نفهم العالم الذي نعيش فيه، ومستعدين بطريقة أو بأخرى لما يحدث الآن فيما يتعلق بالقيود وسياسة العقوبات”.

وأشار بوتين إلى أن كل ما يحدث في أوكرانيا الآن هو إجراء ضروري، مؤكدا أنه لم يترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك.

من جانبه، قال شوخين إنه سيتعين على الشركات الروسية العمل بشكل أكثر كفاءة، وتجنب خفض الوظائف وارتفاع الأسعار.

وأضاف “بالطبع، سيؤدي الوضع الجيوسياسي الحالي إلى أن الأعمال التجارية الروسية ستضطر إلى العمل في ظروف صعبة، مع مراعاة القيود المختلفة، لكنني أود أن أؤكد أن الدولة والاقتصاد الروسي منذ عام 2014، تكيفوا مع الأزمات وتغلبوا عليها بنجاح”.

العربية نت