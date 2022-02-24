جونسون: سنستبعد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية





أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن حزمة عقوبات تعتزم بلاده وحلفاؤها فرضها على روسيا، على خلفية تحركات الأخيرة العسكرية تجاه أوكرانيا.

القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس.

وتابع جونسون: “سنمنع الخطوط الجوية الروسية “إيروفلوت” من الوصول إلى بريطانيا، بالإضافة إلى فرض قيود على التجارة مع موسكو وحظر على الصادرات، وسنصدر تشريعات لحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا بما في ذلك المعدات التكنولوجية والرقائق الإلكترونية وسنعرض تلك التشريعات الأسبوع المقبل”.

وزعم جونسون أن “البورصة الروسية تراجعت بنسبة 45 في المئة وخسرت 255 مليار دولار في يوم واحد”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

العربية نت